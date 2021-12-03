Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Генассамблея ООН Patrick Gruban

В тексте заявления говорится, что принятие резолюции означает поддержку «миссии Олимпийских игр по объединению лучших атлетов со всего мира, без дискриминации, но в мирной борьбе, полной уважения».

По словам члена МОК и постоянного наблюдателя от МОК при ООН Луиса Альберто Морено, который выразил позицию от имени президента комитета Томаса Баха, выполнить ответственную миссию страны смогут «только в том случае, если Игры станут превыше всех политических, культурных и других различий».

Резолюцию «Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов» принята 173 государствами-членами ООН на 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Перемирие будет действовать с 28 января по 20 марта 2022 года.

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