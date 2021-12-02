Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время проведения зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Patrick Gruban Генассамблея ООН

В тексте заявления говорится, что принятие резолюции означает поддержку «миссии Олимпийских игр по объединению лучших атлетов со всего мира, без дискриминации, но в мирной борьбе, полной уважения».

По словам члена МОК и постоянного наблюдателя от МОК при ООН Луиса Альберто Морено, который выразил позицию от имени президента комитета Томаса Баха, выполнить ответственную миссию страны смогут «только в том случае, если Игры станут превыше всех политических, культурных и других различий».

Резолюция «Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов» принята 173 государствами — членами ООН на 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Перемирие будет действовать с 28 января по 20 марта 2022 года.