Манчестер, Великобритания, 3 декабря, 2021, 01:55 — ИА Регнум. 2 декабря «Манчестер Юнайтед» в матче четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над лондонским «Арсеналом». Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 3:2. Самым ценным игроком матча с оценкой 8,49 по версии портала WhoScored был признан 36-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отметившийся двумя забитыми мячами, двумя выигранными верховыми единоборствами и тремя успешными обводками.

Haberler.com Криштиану Роналду

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в шестнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил двенадцать мячей и отдал две результативные передачи.

На данный момент «красные дьяволы» с 21-м очком занимают седьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В ближайшие выходные пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» займет экс-директор московского «Локомотива» Ральф Рангник.