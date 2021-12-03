Манчестер, Великобритания, , 01:52 — REGNUM 2 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче четырнадцатого тура чемпионата Англии по футболу одержал волевую победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 3:2.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Manutd.com

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил фланговый атакующий полузащитник сборной Англии Эмиль Смит-Роу после передачи Мохаммеда эль-Ненни — 0:1. В конце тайма Бруну Фернандеш восстановил равновесие в счете — 1:1. Второй тайм начался с гола 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду — 2:1. Через две минуты Мартин Эдегор вернул «канониров» в игру, замкнув передачу Габриэла Мартинелли — 2:2. На 70-й минуте Роналду вновь вывел «красных дьяволов» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:2.

Единственную желтую карточку на 45+1-й минуте получил Скотт Мактоминей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Арсенал»)

Удары 14/17

Удары в створ 10/8

Владение 45%/55%

Угловые 3/8

Нарушения 9/10

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Теллеш, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш (ван де Бек, 90'), Санчо, Рэшфорд (Лингард, 79'), Роналду (Марсьяль, 88').

«Арсенал»: Рамздейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тавареш, Парти, эль-Ненни, Эдегор (Нкетиа, 79'), Смит-Роу (Сака, 70'), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 79').

«Манчестер Юнайтед», одержав шестую победу в сезоне Английской Премьер-лиги, набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку. «Арсенал» с 23-мя очками остался на пятом месте.