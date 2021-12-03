Триполи, , 01:52 — REGNUM Вооруженные боевики напали на четыре избирательных участка в Ливии, сообщает пресс-служба ливийской центральной избирательной комиссии.

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Сообщается, что неизвестные вооруженные люди в гражданской одежде ворвались на участки и украли бюллетени. По мнению комиссии, таким образом боевики пытаются сорвать подготовку к выборам в Ливии. Нападение уже осудили в ООН, где сочли атаки попыткой отложить или отменить проведение выборов в республике.

В ООН также добавили, что угрозы расправой стали поступать работникам судов и кандидатам, которые намерены участвовать в выборах. Отметим, что президентские выборы в Ливии должны состояться 24 декабря. Проведение парламентских выборов в республике запланировано на январь 2022 года.