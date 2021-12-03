Москва, , 01:50 — REGNUM Сайт торговой площадки Etsy был заблокирован Роскомнадзором согласно решению суда города Тамбова. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема Роскомнадзора

Интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором с 1 декабря, на основании решения суда города Тамбова. С иском в суд обратился межрайонный прокурор, он указал, что на одной из страниц сайта размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки, однако информация о соглашении с работодателем отсутствует.

Суд признал указанную прокурором информацию, размещенную на сайте Etsy, запрещённой к распространению в России. При этом была заблокирована не страница с запрещённой информацией, а весь сайт. В Роскомнадзоре пояснили, что ограничить доступ к отдельной странице невозможно технически.

В ведомстве уточнили, что основанием для снятия блокировки может стать только удаление запрещённой судом информации.

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