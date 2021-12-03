Париж, , 01:19 — REGNUM В центральной части Франции открылся первый европейский дом престарелых для слонов, сообщает «Европульс».

Слоны

Сообщается, что приют, открытый в Верхней Вьенне, будет принимать животных, завершивших свою карьеру в цирках. Учреждение рассчитано на пребывание в нем не более десяти животных. В приют уже заселился 52-летний слон Ганди из Нидерландов.

Предполагается, что в приют могут ходить и туристы, однако слонов смотреть им разрешают лишь с большого расстояния, чтобы не беспокоить млекопитающих. Отмечается, что с 2023 года Франция намерена запретить использование слонов в цирковых представлениях. В связи с этим французские власти решают вопрос, куда пристроить имеющихся животных.