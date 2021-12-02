Стокгольм, 3 декабря, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Евросоюз введением в действие нового пакета санкций в отношении белорусских госпредприятий, чиновников, силовиков, пропагандистов, а также аффилированных с ними лиц и предприятий стремится «избавиться от конкурентов» и желает видеть «уничтожение Белоруссии как суверенного, экономически успешного государства». Об этом сказано в опубликованном 2 декабря заявлении МИД Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

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«Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Белоруссии, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию. Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Белоруссии и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар», — уверены чиновники постсоветской республики.

Они обвинили применяющих санкции к официальному Минску в «варварстве» и намерении «экономически удушить Белоруссию, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов». По информации МИД Белоруссии, в пятый пакет санкций ЕС именно поэтому «включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису».

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«Белоруссия не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения. Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, также, как и их негативное воздействие на обе стороны», — заверили представители «режима Лукашенко.

Они пообещали, что «как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры», а также призвали «европейских политиков одуматься».

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