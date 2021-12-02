Стокгольм, 3 декабря, 2021, 01:14 — ИА Регнум. «Но задавались ли мы вопросом, кому выгодно санкционное давление на Белоруссию? Кто будет бенефициаром разрушения государственности страны? Прошу запомнить простую истину: те, кто фактически требует удушения своего народа через разрушительные санкции, никогда не будут этим народом приняты и не будут востребованы в этой стране», — заявил 2 декабря в Стокгольме глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ.

(сс) MFA Bulgaria Владимир Макей

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Оппонируя своим неназванным коллегам в вопросе необходимости «просто сменить власть в Белоруссии», представитель «режима Лукашенко» сказал: «Говорят, что Белоруссия является плохим примером непокорности для других государств. Это странная и ужасная логика. Она ведёт к тому, что Белоруссию наказывают уже не отдельными санкциями, а целыми пакетами санкций. Наказывают лишь за то, что мы показали темную сторону европейской демократии».

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"Да, проблем в нашем регионе много, в том числе в Белоруссии. Но под давлением и принуждением они решаться не будут. Это логика революционного противостояния. Она была навязана властям Белоруссии в 2020 году. Но мы не ищем конфронтации. Мы готовы к диалогу внутри и вовне, — поведал Макей. — Свидетельство тому — конституционная реформа в Белоруссии. В рамках инклюзивного процесса она объединила конструктивные силы общества, включая оппозицию. Её цель — модернизация политической системы государства, укрепление механизмов сдержек и противовесов, повышение устойчивости к современным вызовам».

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Отметим, что на самом деле Александр Лукашенко, создав своим указом «конституционную комиссию» для имитации общественного обсуждения заявленной им конституционной реформы, не включил в эту комиссию ни одного оппозиционера. Граждане Белоруссии узнают о «реформе» из скупых официальных сообщений и невразумительных комментариев официальных лиц. Проекта новой конституции, по словам Лукашенко, ещё нет, однако почти 2/3 граждан якобы готовы голосовать за отсутствующий документ на референдуме (который ещё не объявлен).