Стокгольм, , 01:11 — REGNUM «Прежнюю конфронтацию заменяет новая, более бескомпромиссная. Вместо стирания разделительных линий возводятся новые железные занавесы. Те, кто аплодировал падению Берлинской стены сегодня приветствуют возведение новых военных заграждений. Вместо общения — сплошные угрозы и обвинения. Это мы видим и на сегодняшнем заседании», — заявил 2 декабря в Стокгольме глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ.

Владимир Макей Nina Zambrano Diaz

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«На пространстве ОБСЕ уже полыхают войны — правда, пока информационные и гибридные. Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем?», — задал он вопрос главам МИД стран-членов организации.

Макей не стал проводить параллели с подавлением массовых протестов в Белоруссии 2020 года, ограничившись обвинениями в адрес западных государств. В его речи не было уточнений о «летящих с Запада» спецсредствах, однако, вероятно, речь шла об отражении польскими пограничниками атак нелегалов с белорусской территории на польский пограничный пункт пропуска.

Глава МИД Белоруссии заявил: «Водометы с перцовым газом, светошумовые гранаты, летящие с Запада в женщин и детей, травля собаками, избиения до смерти. Это нормально? Будущее развитие континента всё более определяет логика санкционного противостояния. При этом она хитро упакована в чудовищные лживые фразы о том, что санкции несут добро простым людям и укрепляют суверенитет государства».

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«Недавно господин Ж. Боррель прямо заявил, что считает ЕС и США властелинами мира. По его словам, нужно и далее диктовать всем стандарты с одной главной целью — не потерять власть в этом столетии. Это значит, что больше не ценности, а жажда власти лежит в основе политики Запада», — констатировал посланник Александра Лукашенко.

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