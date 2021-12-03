Москва, , 01:05 — REGNUM Заготовку вакцины, адаптированной под новый штамм «Омикрон» можно создать без образца этого штамма. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 2 декабря в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Специалист пояснил, что адаптировать вакцину к новому штамму возможно, даже если образца этого штамма нет в наличии. Для этого важно знать нуклеотидную последовательность вируса.

«Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике», — разъяснил Гинцбург.

Учёный уточнил, что образца штамма «Омикрон» у Центра имени Гамалеи в настоящее время нет. Его специалисты получат у Минздрава, либо когда в стране появится первый инфицированный этим штаммом, тогда вариант «Омикрон» будет выделен и коллекция Центра имени Гамалеи будет пополнена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, вакцинироваться «Спутником Лайт» и назальной вакциной от коронавируса можно одновременно, без всякого вреда для здоровья.

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