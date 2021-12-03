Минск, , 01:04 — REGNUM Комплексное обсуждение вопросов межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности Белоруссии и Азербайджана были обсуждены 1 декабря в Минске. Участие в переговорах приняли госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович и азербайджанский посол Ульви Бахшалиев.

СНГ Gov.by

Ранее на эту тему: Генсек ОДКБ рассказал, почему Белоруссия продаёт оружие Азербайджану

«Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности», — сообщило белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на совбез Белоруссии.

Читайте новости сюжета:Белорусская многовекторность

Напомним, 2 декабря Александр Лукашенко анонсировал скорое проведение переговоров на уровне руководителей государств постсоветского пространства. Повестка встречи не разглашается и список участников не известен.