Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла для продления его полномочий внес на рассмотрение в Сенат Конгресса страны американский президент Джо Байден. Об этом2 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джером Пауэлл

Его кандидатура была вдвинута Байденом 22 ноября. Решение президента поддержала Министр финансов США Джанет Йеллен. Пауэлл возглавляет организацию с февраля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Джеффри Ховеньера на посту американского посла в Косово.

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