Иерусалим, , 00:48 — REGNUM В Израиле подтвержден третий случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, носителем нового штамма оказался гражданин Израиля, который прививался тремя дозами вакцины от COVID-19 от американской компании Pfizer. Уточняется, что инфицированный прибыл на израильскую территорию из Великобритании. Ранее в Израиле выявили двух носителей штамма «Омикрон», приехавших в страну из Малави и ЮАР.

В израильском минздраве добавили, что около 30 человек находятся под подозрением на заражения новой разновидностью коронавируса. Уточняется, что 11 из них недавно вернулись в Израиль из-за границы. Тем не менее пока исследователи ждут результатов тестирования, чтобы сделать однозначные выводы относительно штамма SARS-CoV-2.