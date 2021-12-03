Лондон, , 00:44 — REGNUM 2 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в матче четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над аутсайдером чемпионата «Брентфордом» со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи в свои ворота забил испанский фланговый нападающий гостей Сержи Канос — 1:0. На экваторе второй половины форвард сборной Южной Кореи Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор» — 2:0. Для Сона этот мяч стал пятым в сезоне в рамках АПЛ.

Статистика матча («Тоттенхэм"/ «Брентфорд»)

Удары 11/6

Удары в створ 6/2

Владение 47%/53%

Угловые 10/5

Нарушения 13/11

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Эмерсон (Тангана, 83'), Скипп, Сон (Бергвейн, 87'), Моура (Уинкс, 77'), Кейн.

«Брентфорд»: Исо, Гуд, Пиннок, Янссон, Генри, Нергор, Канос (Висса, 70'), Ониика (Батист, 56'), Тоуни, Джанельт (Йенсен, 70'), Мбеумо.

«Тоттенхэм», одержав седьмую победу и набрав 22 очка, поднялся на шестую позицию. «Брентфорд» с шестнадцатью очками остался на двенадцатой строчкой.