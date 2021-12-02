Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Происшествие с вооруженным мужчиной у штаб-квартиры ООН в американском городе Нью-Йорк не имеет отношения к терроризму, заявил глава управления спецопераций городской полиции Гэрри Уидн 2 декабря на брифинге.

Dendodge Штаб-квартира ООН

По его словам, к такому выводу полицейские пришли, исходя из заявлений, которые были сделаны преступником. В полиции также отметили, что злоумышленник был вооружен дробовиком и у него была сумка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке задержали мужчину с оружием в руках. Во время инцидента вход в здание заблокировали, а сотрудников всемирной организации призвали укрыться на своих рабочих местах.