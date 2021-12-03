Саранск, , 00:33 — REGNUM В Мордовии в качестве одной из мер, которая поможет гражданам соблюдать все существующие антиковидные ограничения, будут разбираться с проблемами работы общественного транспорта в Саранске. Соответствующее поручение дал глава республики Артем Здунов правительству региона в ходе заседания оперативного штаба, отвечая на призыв главы минздрава Олега Маркина о необходимости обеспечивать неукоснительное соблюдение жителями всех действующих противоэпидемических мер.

Женщина в маске выходит из автобуса Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Изучите, как ходит общественный транспорт. Потому что его задержка приводит к нарушению социальной дистанции, да и ожидание автобусов и троллейбусов на остановках в это время года здоровья не прибавляет. Прошу правительство выйти на конкретные меры по этой ситуации», — сказал глава Мордовии.

Кроме того, в ходе заседания оперштаб принял несколько обращений от представителей бизнес-сообщества, которые касаются работы учреждений общественного питания. В ближайшее время обращения будут рассмотрены рабочей группой.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного санитарного врача республики Татьяны Харитоновой, в ряде районов республики эпидобстановку пока нельзя назвать устойчивой. В течение минувшей недели максимально высокая заболеваемость COVID-19 фиксировалась в Большеберезниковском, Рузаевском, Ельниковском, Краснослободском районах, а также в Саранске.

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