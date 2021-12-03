Москва, , 00:33 — REGNUM За неделю 37 самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущих разведку вдоль границ России, были обнаружены российскими радиолокационными станциями. Об этом 2 декабря сообщает Минобороны РФ в газете «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

У границ России были обнаружены 31 самолёт-разведчик и шесть БПЛА иностранных государств. Все полёты сопровождались российскими радиолокационными станциями. Дважды в воздух поднимались истребители из состава дежурных сил по ПВО, чтобы предотвратить нарушение границ Российской Федерации.

Уточняется, что нарушений воздушного пространства РФ ни в одном из эпизодов допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю к границам РФ приближался 31 самолёт-разведчик, принадлежащий иностранным государствам.

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