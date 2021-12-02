У границ России за неделю были обнаружены 37 иностранных самолётов и БПЛА
Москва, 3 декабря, 2021, 00:33 — ИА Регнум. За неделю 37 самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущих разведку вдоль границ России, были обнаружены российскими радиолокационными станциями. Об этом 2 декабря сообщает Минобороны РФ в газете «Красная звезда».
У границ России были обнаружены 31 самолёт-разведчик и шесть БПЛА иностранных государств. Все полёты сопровождались российскими радиолокационными станциями. Дважды в воздух поднимались истребители из состава дежурных сил по ПВО, чтобы предотвратить нарушение границ Российской Федерации.
Уточняется, что нарушений воздушного пространства РФ ни в одном из эпизодов допущено не было.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю к границам РФ приближался 31 самолёт-разведчик, принадлежащий иностранным государствам.