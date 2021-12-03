Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД) обсуждался в рамках телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, 2 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Участники беседы также подтвердили прочное партнерство между США и Израилем. Кроме того, они обговорили глобальные проблемы по коронавирусу и вопросы региональной безопасности.

Блинкен отметил, что Израилю и Палестине необходимо воздерживаться от односторонних действий, которые усиливают напряженность и подрывают шаги по урегулированию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке посвящены возвращению США в СВПД. В связи с этим Вашингтон должен отменить все санкции.

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