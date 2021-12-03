Стокгольм, , 00:55 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, выступая на пленарном заседании Совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме, обрушился с очередной резкой критикой внешней политики России, обвинив её в «агрессивных и деструктивных действиях» против других государств-членов ОБСЕ. Информация об этом была размещена 2 декабря на официальном сайте министерства иностранных дел Грузии.

Давид Залкалиани Mfa.gov.ge

Залкалиани отметил, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Россия по-прежнему игнорирует международные обязательства и отказывается выполнять соглашение о прекращении огня 2008 года при посредничестве ЕС. Москва продолжает «оккупировать и милитаризировать Абхазию и Цхинвальский регионы Грузии (Южную Осетию — ИА REGNUM)», регулярно проводит незаконные военные учения и продолжает возводить новые типы Берлинских стен, с километрами колючей проволоки и заборами в «сердце Грузии», сказал Залкалиани. Министр также подчеркнул, что Грузия является одной из первых жертв российской «программы гибридной борьбы». По словам министра, этими действиями Россия наносит вред не только отдельным государствам, но и всей европейской архитектуре безопасности.

Напомним, что грузинская сторона неоднократно обвиняла Россию в якобы постоянном переносе линии грузинско-юго-осетинской границы в глубь Грузии.