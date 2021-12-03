Саранск, , 00:18 — REGNUM Введение QR-кодов дает результат: уменьшается количество ковидных коек, внебольничных пневмоний, снижается число пациентов в реанимациях, меньше становится амбулаторных больных. Об этом заявил на заседании оперативного штаба Мордовии министр здравоохранения Олег Маркин.

Больничные койки в медицинском учреждении President.az

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Он предупредил, что ослабление контроля над соблюдением санитарных мер может вновь привести к ситуации, в которой республика была в сентябре-ноябре.

В то же время, по словам главного санитарного врача республики Татьяны Харитоновой, в ряде районов республики эпидобстановку пока нельзя назвать устойчивой. В течение минувшей недели максимально высокая заболеваемость COVID-19 фиксировалась в Большеберезниковском, Рузаевском, Ельниковском, Краснослободском районах, а также в Саранске.

Глава региона Артем Здунов констатировал, что за прошедшую неделю ситуация в республике существенно не изменилась, ежедневно выявляется по 158−159 новых случаев заражения коронавирусом. В девяти муниципалитетах показатель заболеваемости превышает среднереспубликанский.

«Сокращаются ковидные койки, но расслабляться не стоит, ситуация может развернуться в любой момент», — не исключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 2 декабря выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 158 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 36 964 случаев. С начала пандемии выздоровели 30 508 жителей Мордовии. 901 человек скончался от коронавируса как от основной причины.

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