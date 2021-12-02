Москва, 3 декабря, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Сербия закупает новые комплексы противовоздушной обороны российского производства. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 2 декабря в Москве во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

«Корнеты» (противотанковые комплексы — ИА REGNUM) мы получили. Мы получили танки, мы получили бронетранспортёры, покупаем новые «Панцири», — цитирует официальный сайт министерства обороны России слова Вулина.

Глава МВД Сербии, который в предыдущем составе правительства занимал пост министра обороны, заявил также о том, что в Белграде уже в ближайшее время откроется представительство Минобороны России в Сербии.

«Вот-вот ждём открытия. Это уже технические вопросы», — сказал Александр Вулин.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич после встречи с Владимиром Путиным 25 ноября заявил о намерении расширять сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.