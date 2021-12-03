Милан, Италия, , 00:02 — REGNUM 32-летний центральный защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер, получивший травму на четвертой минуте матча 15-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (0:3), пропустит остаток сезона. В ближайшее время футболист перенесет операцию из-за разрыва связок колена. Об этом 2 декабря сообщило издание Tuttomercatoweb.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По итогам 2021 года Симон Кьер занял 18-е место в рейтинге на «Золотой мяч» от авторитетный газеты France Football.

В текущем сезоне Кьер принял участие в четырнадцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Кьер перешел в «Милан» 1 сентября 2020 года из «Севильи» за 3,68 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего защитника, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.