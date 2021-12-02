Лондон, , 23:56 — REGNUM 2 декабря итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что лондонский «Арсенал» предложил «Фиорентине» 85 миллионов евро за 21-летнего таранного форварда сборной Сербии Душана Влаховича. Ранее сообщалось, что у руководства «канониров» есть устная договоренность с сербским нападающим.

ФК «Арсенал»

На Влаховича, помимо «Арсенала», претендуют мадридское «Атлетико», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в шестнадцати мачтах за клуб из Флоренции по всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На данный момент серб возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии.