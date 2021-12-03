3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 13:58 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена начала переход к более прочной национальной космической стратегии, усиливая свои возможности в выявлении и отражении агрессивных действий в космосе. В среду, 1 декабря, Белый дом опубликовал «программу космических приоритетов», которая описала планы администрации Байдена по укрепелнию гражданской, коммерческой и национальной космической отрасли.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом не указывалось, какие страны несут потенциальную угрозу американской деятельности в космосе. Однако ранее представители администрации предупреждали о Китае, России, Иране и Северной Корее.

Угрозы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администрация Байдена поставила вопрос космической деятельности в приоритет, попросив Конгресс выделить $17,4 трлн космическим силам в 2022 году, чем увеличила траты на отрасль на $2 млрд по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что космические силы США — это шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Отделение было создано в 2019 году при экс-президенте США Дональде Трампе.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что президент Трамп, как обычно, снова оказался прав», — пишет NJFishHead192.

«А помните, как демократы и СМИ (тут я повторяюсь) высмеивали Дональда Трампа за создание Космических сил? Оказывается, это было одно из лучших решений его администрации», — вспоминает WestCoastIndependent9345.

«Джо просто следует примеру Трампа, что он также должен сделать в отношении иммиграции, внешней политики, энергетической независимости, уголовного правосудия, экономики и практически всего остального», — указывает Bennys5149.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден явно пытается подражать идеям Трампа, выдавая их за свои собственные. Какой неудачник. На самом деле неудачниками являются его кураторы, потому что Байден явно неспособен принять какое-либо решение самостоятельно», — комментирует fastjohnny2.

«Байден перекачивает все деньги в социальные программы, чтобы купить голоса, если что-то останется, это может пойти на космическую инициативу. Тем временем у Китая есть ракеты, которые могут огибать Землю со скоростью в 5 раз выше скорости звука, и ядерный потенциал. Страна в опасности. Если радикальным левым удастся промыть мозги целому поколению, Америка не выживет», — беспокоится lssconservative.

«Напоминает мне об инициативе Рейгана и о том, как она провалилась из-за того, что Россия смогла обойти наши системы обороны, разработав современные ракеты и противоспутниковые системы», — вспоминает MrIGotNews4U.

Космическая сила Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден не может справиться с пространством между ушами. Не уверен, как он собирается управлять чуть большими просторами космоса, но дадим ему шанс», — пишет michaelkj.

«Более прочная стратегия. Китай и Россия трясутся в ужасе», — иронизирует diktheduk.

При этом часть пользователей осталась недовольна тем, что Белый дом задумался о защите космоса на фоне миграционного кризиса в собственной стране. С тех пор, как администрация президента США Джо Байдена вступила в должность, Штаты столкнулись со всплеском миграции, который достиг максимума в 200 тыс. человек за месяц в июле и августе.

«Байден и его администрация не могут даже защитить наши границы. Мы должны доверить им контроль над действиями в космосе?» — негодует Sweet.

«Байден собирается охранять космическое пространство, оставляя южную границу широко открытой?» — негодует Truthhurts999.

«Как насчет того, чтобы навести порядок на южной границе и в южной части Чикаго, прежде чем браться за Вселенную?» — задает риторический вопрос isthiswhatyouvoted4.

«Хотя нам действительно нужно иметь возможность наблюдать в космосе за странами с враждебными намерениями, может быть, нам стоит этим заняться ПОСЛЕ того, как мы разберемся с южной границей… Наши враги уже знают, что им не нужно лететь в космос — достаточно перепрыгнуть через южную границу!!!» — восклицает Stupidshouldbepainful.

«Нет-нет, нам нужен план Байдена по отправке политиков в космос в поисках любых враждебных проявлений расизма», — отвечает dembfoolish.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал директиву, утверждающую приоритет американских национальных интересов в космической сфере и первостепенную значимость космоса для национальной безопасности.