Тбилиси, , 00:17 — REGNUM В тбилисском суде было отклонено ходатайство защитников Михаила Саакашвили об отстранении от судебного разбирательства двух государственных обвинителей. Судья Бадри Кочламазашвили не нашёл в поведении прокуроров Георгия Муджири и Арчила Ткешелашвили, поддерживающих обвинение по так называемому «пиджачному делу» никаких нарушений закона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Адвокаты же Саакашвили требовали отстранить прокуроров из-за сделанных ими «политически мотивированных заявлений», которые в тоже время не были связаны с конкретным делом в отношении Саакашвили.

Напомним, что прокурор недавно сообщил в своём интервью, что Саакашвили, будучи главой страны, якобы потратил около $10 тыс. на картину, написанную грудью.