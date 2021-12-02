Лондон, , 23:34 — REGNUM Британская поп-рок группа Coldplay анонсировала новый концертный мини-альбом под названием «Infinity Station Sessions». Об этом информирует портал NME.

Музыка

Накануне в социальных сетях коллектива появился 13-секундный черно-белый клип. «Завтра», — подписали они сообщение. «Infinity Station Sessions EP». Мини-альбом выйдет в рамках серии рождественских релизов «От Apple Music с любовью», в которой представлены эксклюзивные материалы известных исполнителей. Таким образом, Элтон Джон и Нил Роджерс успели поделиться новым контентом со своими фанатами с помощью стриминговой платформы.

https://twitter.com/coldplay/status/1466139511205806080

Новый релиз последует за новым студийным альбомом группы «Music Of The Spheres», который вышел в октябре и получил смешанные оценки от критиков.