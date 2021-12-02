Вена, 2 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Уйти из политики и с поста министра финансов Австрии решил Гернот Блюмель, написав об этом 2 декабря в Facebook.

Отставка

Чиновник пояснил, что на его решение повлиял уход Себастьяна Курца из руководства Австрийской народной партией. По словам Блюмеля, решение бывшего канцлера стало для него последней каплей.

Блюмель «Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления Курца о своём уходе из политики должность канцлера Австрии решил оставить Александер Шалленберг. Его преемником, вероятно, станет австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.