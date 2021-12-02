Пекин, , 23:28 — REGNUM Возле границ Китая резко активизировались полёты самолетов-разведчиков США, которые за ноябрь совершили свыше 90 полетов, сообщает 2 декабря South China Morning Post.

Самолет-разведчик RC-135V U.S. Air Force

По данным китайского аналитического центра SCSPI, наибольшее суточное количество полётов воздушных шпионов было отмечено 4 ноября.

Всего за ноябрь 2021 года было зафиксировано 94 полёта самолетов-разведчиков США. Это на 30% больше предыдущего «рекорда», отмеченного в феврале.

Уточняется, что чаще всего американские самолеты-разведчики были замечены над Южно-Китайским морем.

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