Вологда, 2 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. 64-летнему жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве четырех человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

Цитата из к/ф «Окно во двор». реж Альфред Хичкок. 1954. США Убийца

О совершенных преступлениях следователям стало известно после того, как 26 ноября в Турундаевском переулке был застрелен 29-летний мужчина. Показания очевидца позволили установить подозреваемого. Им оказался пенсионер, проживающий неподалеку от места убийства.

На следующий день в ходе следственных действий в грузовом автомобиле, припаркованном у входа в гараж потерпевшего, были обнаружены останки двух тел — мужчины и женщины, проживавших в Грязовецком районе. Их документы нашли в доме подозреваемого.

«Следователями добыты доказательства причастности задержанного и к другим противоправным действиям. Ему предъявлено обвинение в совершении в ноябре 2021 года в Вологде в разные дни и время убийств четырех лиц — 58-летнего владельца грузового автомобиля, мужчины и женщины 38 и 37 лет, а также 29 летнего местного жителя, и покушении на убийство другого лица на почве бытовых конфликтов», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Вологде была жестоко убита девятилетняя школьница.