Вена, 2 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. О своей вероятной отставке с поста канцлера Австрии объявил 2 декабря Александер Шалленберг, сообщает Австрийское агентство печати.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

После того как Себастьян Курц решил уйти из политики, оставив руководство Австрийской народной партии, Шалленберг сказал, что не хотел бы возглавлять партию.

При этом он отметил, что, по его мнению, правительством должен руководить глава партии: полномочия должны находиться в одних руках. Поэтому он уходит.

Добавим, что, по прогнозам австрийских СМИ, полномочия главы Австрийской народной партии и канцлера перейдут к министру внутренних дел Карлу Нехаммеру.