Лос-Анджелес, США, , 23:23 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Roddy Ricch в своих социальных сетях рассказал о грядущем студийном альбоме «Live Life Fast».

Рэп Antonio Rull

Его вторая студийная работа выйдет 17 декабря на лейбле Atlantic. «livelifefast 12/17», — написал Рич в своем Instagram, поделившись также обложкой альбома, на которой он изображен за рулем в ярко-желтой куртке. Исполнитель также удалил все предыдущие посты из своей ленты, намекнув на начало новой эры карьеры.

Новый альбом включит в себя недавно выпущенный сингл «Late At Night», о котором Ricch говорил в своем твиттере еще в мае. Он также следует за «Stunnaman», его коллаборативный трек с рэпером Lil Wayne.

https://www.instagram.com/p/CW8a25pptiL/

«Live Life Fast» — это продолжение его дебютного альбома 2019 года «Please Excuse Me for Being Antisocial», который занял первое место в американском альбомном чарте после релиза во многом благодаря прорывному синглу «The Box».