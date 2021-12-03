Москва, 3 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Свыше 20 мероприятий проведут культурные площадки столицы в честь 80-летия Битвы за Москву. Об этом 3 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва. Оборона Москвы. 1941

По её словам, в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой столичные учреждения культуры подготовили специальную программу. В частности, запланированы концерты, кинопоказы, выставки и многое другое.

«Культурные площадки Москвы — библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки — подготовили онлайн и офлайн программу. Запланировано более 20 мероприятий. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины», — сказала Сергунина.