Берлин, , 23:15 — REGNUM В комплексе зданий военного ведомства Германии проходит церемония проводов и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста главы правительства. Трансляцию церемонии 2 декабря ведут немецкие телеканалы.

Военный оркестр бундесвера Mil.ru

По традиции, уходящий канцлер имеет право заказать оркестру Бундесвера несколько музыкальных композиций.

Меркель выбрала панк-роковую композицию «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen), пояснив, что эта песня «один из ярких моментов ее молодости».

«За 16 лет, которые я провела в должности канцлера, было много вызовов, наложивших на меня отпечаток как на человека, так и на политика», — сказала Меркель, пожелав успехов следующему правительству.

Напомним, Ангела Меркель занимала должность федерального канцлера Германии 16 лет. После избрания преемника она намерена уйти из политики.

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