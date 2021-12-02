Тбилиси, 3 декабря, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Депутат украинского парламента и по совместительству любовница бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявила, что у Михаила Саакашвили имеются серьёзные нарушения здоровья, сообщает 2 декабря грузинский телеканал «Формула».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько

По словам Ясько, Саакашвили страдает от высокого артериального давления и жалуется на печень.

«Он довольно слаб. Конечно, во время судебного разбирательства он пытается собраться с силами. Имеет неврологические проблемы, а также проблемы с печенью. Анализы не очень хорошие… Его полная реабилитация возможна только на свободе, в других случаях это невозможно», — заявила Ясько.

Ясько выразила надежду на то, что украинское государство заступится за Саакашвили и сможет освободить его из грузинской тюрьмы. Ясько сказала, что именно Саакашвили принадлежит ряд инициатив в проведении экономических реформ на Украине. И президент Украины Владимир Зеленский одобрил эти экономические инициативы.

«Украина ждет его!», — воскликнула Ясько.