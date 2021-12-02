Барселона, Испания, 2 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. 2 декабря издание Cadena SER сообщило, что руководство каталонской «Барселоны» раздумывает над тем, кого продать в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. «Сине-гранатовым» необходимо расстаться с некоторыми футболистами, чтобы улучшить финансовое положение клуба и направить вырученные средства на переподписания контрактов и трансферы футболистов.

(сс) Олег Дубина. Football.ua Тер Штеген

В список на продажу входят голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитники Сержиньо Дест, Клеман Лангле, а также полузащитники Френки де Йонг и Филиппе Коутиньо.

После четырнадцати туров испанской Примеры «Барселона», набрав лишь 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.