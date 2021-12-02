Женева, Швейцария, , 22:57 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 646 824 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8475 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 262 866 050 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 224 519 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 602 040 выявленных инфицированных и 7781 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.