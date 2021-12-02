Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Американские власти пока не видят необходимости в принятии дополнительных ограничительных мер в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил 2 декабря президент США Джозеф Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день мы не считаем, что нам потребуются дополнительные меры», — сказал он в ходе выступления в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США.

Глава Белого дома добавил, что американские специалисты по-прежнему считают вакцинацию и последующую ревакцинацию лучшим способом защиты от всех штаммов коронавируса.

Напомним, ранее сегодня стало известно о выявлении второго случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории Соединённых Штатов. Новый вариант вируса был обнаружен в штатах Миннесота и Калифорния.