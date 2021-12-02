Барселона, Испания, 2 декабря, 2021, 22:50 — ИА Регнум. 2 декабря главный тренер каталонской «Барселоны» Хави сообщил, что информацию о том, что клуб планирует в зимнее трансферное окно продать 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга, не соответствует действительности: «Мы не намерены отпускать зимой ни Гави, ни де Йонга. Они являются важной частью нашего клуба».

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» могут продать нидерландского полузащитника, чтобы освободить зарплатную ведомость и получить возможность подписывать новых футболистов. На 17-летнего Гави претендует лондонский «Челси», готовый предложить 50 миллионов евро за трансфер молодого полузащитника.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в шестнадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас. Портал transfermarkt оценивает де Йонга в 90 миллионов евро.