Скопье, , 22:47 — REGNUM В Северной Македонии отметили, что рождаемость за последние десять лет снизилась на 20%. Если в 2010 году родилось 24 296 младенцев, в 2020 году — лишь 19 тысяч.

Дети Цитата из а/ф «Достичь Терры». реж Осаму Ямазаки. 2007. Япония

Как сообщает македонское отделение ИА Koha, сокращение рождаемости началось в 2015 году, когда родилось 23 тысяч младенцев. При этом коэффициент рождаемости за период с 2010 по 2021 снизился с 13 в 2001 до 11,8 в 2010, и затем до 9,2 (число рождений на 1000 человек) в 2020.

Сократилось число семей, получающих выплаты за третьего и четвертого ребенка. В 2020 году таких оказалось на 2475 меньше. В муниципалитетах стараются увеличить рождаемость, предлагая выплаты после рождения первого ребенка или даже на каждого ребенка, однако эти меры оказались недостаточно эффективными.

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