3 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:13 — REGNUM Продажа пакета акций VK (ранее Mail.ru Group), принадлежавшего холдингу USM, группе «СОГАЗ» стала настоящей бомбой в российском информационном пространстве. Новость о сделке в соцсетях и блогах тут же обросла рядом конспирологических теорий. Впрочем, они никак не продолжились в Telegram. Продажу акций ТГ-каналы списали преимущественно на экономические причины.

«Вконтакте» Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее все авторы отечественных сообществ мессенджера сошлись во мнении, что смена владельца стала историческим событием для крупнейшей российской соцсети, или как минимум значимой вехой.

«Ушла эпоха — холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову, продал VK (бывшая Mail.ru Group). Холдинг владел 57,3% голосующих акций компании, которые теперь будут принадлежать «Согазу» (его материнская компания — Газпром). Теперь компании принадлежат «ВКонтакте», «Одноклассники», почта mail.ru, «Самокат», доли в Delivery Club, такси «Ситимобил» и другие сервисы», — написал телеграм-канал Baza.

Алишер Усманов Kremlin.ru

Осознавая масштабы события, часть ТГ-каналов позволили себе выразить надежду относительно возврата к более классической — «дуровской» версии «ВКонтакте». Другие же, напротив, сочли смену собственника актом национализации цифровой платформы.

«Продажа Усмановым (группа USM) своей доли в VK группе «Согаз» (братья Ковальчуки) — это фактически переход соцсети под госконтроль (…) Может, даже стену вернут», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

IT-сфера в России сегодня одна из самых бурно развивающихся. Поэтому удивляться переходу акций VK от одного собственника к другому не стоит, посоветовал своим подписчикам телеграм-канал «Бойлерная». Более того, его автор рекомендовал привыкать к периодическим изменениям в акционерном составе таких компаний.

«Естественно, конспирологи тут увидят что угодно, кроме пресловутой «руки рынка». Хотя в мире IT подобные события — обыденность. Как и то, что сумму сделки пока держат в секрете», — написал ТГ-канал.

Причину же сделки он объясняет тем, что интересы прежних акционеров VK лежат не в цифровой, а других сферах. VK Group же, показывающему уверенный рост, необходим приток средств для дальнейшего развития. Стоять на месте и почивать на лаврах на этом рынке никто не даст. При таких раскладах новый акционер — это, очевидно, новые проекты, новые горизонты, а также сохранение конкурентоспособности, считает автор публикации.

«Новости о продаже холдингом Алишера Усманова активов в VK важно рассматривать с точки зрения позиции бизнес-стратегии USM, которая в последнее время сконцентрирована на «зеленой повестке». Это — новый приоритет компаний Усманова, в то время как VK Group еще пару лет назад перестала для него быть ключевым активом, хоть и продолжала расти и выступила движущей силой развития интернета», — отметили авторы канала «Бойлерная».

Этой же причиной продажу активов VK холдингом USM объяснил и телеграм-канал «Банкста». Причем он, в отличии от других «телег», даже назвал потенциальный проект, в реализацию которого могут пойти деньги от сделки.

«Вероятно, Усманов возвращается в металлургию. За последний год растёт его активность в горнометаллургической отрасли. Деньги идут не в интернет, а в разработку третьего в мире месторождения меди в Удокане», — написал канал «Банкста».

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В том же ракурсе причины сделки видят и авторы телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК». Решение о продаже активов, по его мнению, было вполне ожидаемо — социальная сеть была для USM хоть и прибыльным, но непрофильным активом.

«Это даже не передача контроля — акционеры не участвовали в жизни экосистемы, команда VK была самостоятельной и автономной. Это переход к другим проектам, которые, в отличие от VK, нуждаются в развитии — медиапроект USM отдает «Согазу» на пике», — отметил «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Рассматривая сделку и будущее социальной сети «ВКонтакте», телеграм-канал «Кремлевская прачка» обратил внимание на реакцию рынка — акции VK начали расти после новости о продаже доли USM.

«Рынок отреагировал тут же: акции VK взлетели на 8% и, похоже, пока не собираются останавливаться. А почему? Да потому что «СОГАЗ» — это Газпром, а Газпром — это госструктура. А государство умеет создавать экосистемы, вспомним тот же СБЕР. Так что ждем от VK позитивных изменений — будет куда бежать из хиреющего Fb», — отметил автор поста.

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