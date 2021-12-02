Иерусалим, 2 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Израильская спецслужба «Моссад» причастна к организации диверсии на ядерном иранском объекте в Натанзе, использовав группу ранее завербованных иранских ученых, сообщает 2 декабря издающаяся в Британии газета Jewish Chronicle (JC).

Maxpixel.freegreatpicture.com Сплошной шпионаж

По утверждению газеты, порядка 10 иранских ученых согласились устроить взрыв в зале с центрифугами, полагая при этом, что работают не на спецслужбы Израиля, а на иранских оппозиционеров.

Взрывчатки была доставлена беспилотником, который сбросил её на территории объекта. JC утверждает, что этим взрывом были уничтожены 90 центрифуг, а работа ключевого иранского ядерного объекта была парализована на девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года власти Ирана объявили о том, что установили человека, организовавшего взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Он сбежал из Ирана и сейчас объявлен в международный розыск.