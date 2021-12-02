Самара, , 22:43 — REGNUM Заключённый совершил побег из исправительной колонии в Самарской области. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службы регионального управления ФСИН России.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«Из исправительной колонии №6 УФСИН по Самарской области с выводного объекта совершил побег осуждённый Гайфутдинов Радик Тальгатович», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сбежавший заключённый был приговорён к 5 годам 10 месяцам лишения свободы по части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления местонахождения беглеца.