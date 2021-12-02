Дейр-эз-Зор, Сирия, , 22:42 — REGNUM Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре, в результате которого погибли десять человек и ещё один получил ранения, сообщает 2 декабря SANA.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Террористы напали на сотрудников нефтяного месторождения Аль-Харрата, когда те ехали домой со смены. Боевики атаковали два автобуса.

Комментируя это событие, губернатор провинции Фадель Наджар пояснил, что боевики пытаются помешать восстановлению работы предприятий региона.

Также он отметил, что игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят помешать бывшим боевикам устроиться на работу и начать жить нормальной жизнью.

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