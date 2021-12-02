Дейр-эз-Зор, Сирия, 2 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре, в результате которого погибли десять человек и ещё один получил ранения, сообщает 2 декабря SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Террористы напали на сотрудников нефтяного месторождения Аль-Харрата, когда те ехали домой со смены. Боевики атаковали два автобуса.

Комментируя это событие, губернатор провинции Фадель Наджар пояснил, что боевики пытаются помешать восстановлению работы предприятий региона.

Также он отметил, что игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят помешать бывшим боевикам устроиться на работу и начать жить нормальной жизнью.