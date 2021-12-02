Москва, 2 декабря, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Власти Боснии и Герцеговины пытаются отнять имущество у Республики Сербской, что противоречит Дейтонскому соглашению, и Баня-Лука не может с этим смириться. Об этом рассказал Милорад Додик 2 декабря в Москве после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

По словам Додика, Путин понимает сложную ситуацию в Боснии и Герцеговине.

«Я здесь не был для того, чтобы кого-то критиковать или сваливать на кого-то вину. Это не мой стиль. Я только говорил о том, как БиГ может функционировать и что для нее лучше всего вернуться Дейтонскому соглашению. Мне кажется, что эту мою позицию здесь понимают», — заявил Додик телеканалу ATV.

По словам Додика, Путин «ничего не сказал против БиГ», но заявил о том, что все стороны в БиГ заслуживают уважения, что нужно уважать оба энтитета, три государствообразующих народа и всех граждан. Он добавил, что Россия поддерживает позицию Республики Сербской о том, что нельзя менять определение государствообразующего народа в БиГ, в отличие от Запада, который говорит об «абстрактном гражданине».

Напомним, что Республика Сербская выступает против законов, которые продвигаются на уровне БиГ и в соответствии с которыми ее лесные угодья и водные ресурсы должны причислиться к имуществу БиГ.