Манчестер, Великобритания, 2 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 2 декабря в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в центральном матче четырнадцатого тура чемпионата Англии по футболу сыграет с лондонским «Арсеналом». Для временно исполняющего обязанности главного тренера «манкунианцев» Майкла Каррика этот матч станет последним перед вступлением в должность Ральфа Рангника. Об этом сообщил корреспондент

Allison Pasciuto ФК Манчестер Юнайтед

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Давид Де Хеа — Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Алекс Теллеш — Скотт Мактоминай, Фред — Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд — Криштиану Роналду.

«Арсенал» (расстановка 4−4-1−1): Эрон Рамздейл — Такэхиро Томиясу, Габриэл, Бен Уайт, Нуну Тавареш — Томас Парти, Мохаммед эль-Ненни, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу — Габриэл Мартинелли — Пьер-Эмерик Обамеянг.

После тринадцати сыгранных матчей «Арсенал», одержав семь побед и набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» с восемнадцатью очками идет на десятой строчке.