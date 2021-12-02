Тбилиси, , 23:39 — REGNUM Трём грузинским журналисткам, представляющих оппозиционные телеканалы, было запрещено находиться в зале суда, где проходит процесс над Михаилом Саакашвили, сообщает 2 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Журналисток Нануку Жоржолиани, Натию Гогсадзе (обе представляют «Мтавари архи») и Нино Джангирашвили (телеканал «Кавкасиа») не пустили в зал судебных заседаний под тем предлогом, что их не было в заранее согласованном с властями списке. Хотя сегодня утром грузинскими СМИ был распространён список допущенных журналистов, и в нём значились Гогсадзе и Джангирашвили.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, судья, ведущий процесс над Саакашвил, и запретил его прямую трансляцию в телеэфире. Хотя предыдущее заседание суда, состоявшееся 29 ноября, транслировалось в прямом эфире без всяких ограничений Первым каналом грузинского телевидения.