Сыктывкар, , 22:35 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба поддержал решение руководства «Северстали» продать предприятие «Воркутауголь». Об этом говорится на сайте республиканского правительства.

Воркута (сс) Navigator-avia

По мнению чиновника, смена собственника градообразующего предприятия Воркуты не отразится на его стабильной работе.

«Эта сделка с самого начала находилась в фокусе внимания правительства Коми. Сегодня о ней было объявлено публично. Мы приветствуем нового собственника, поскольку хорошо знаем его и уверены в его социально ориентированном подходе к ведению бизнеса. Считаю, что для Воркуты и её жителей эта сделка только на пользу», — отметил Уйба.

Согласно официальному сообщениюПАО «Северсталь», подписано обязывающее соглашение c ООО «Русская энергия» о продаже АО «Воркутауголь». Сумма сделки составляет 15 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, а также выполнения ряда прочих условий.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми получит средства на решение старых проблем Воркуты и Инты.